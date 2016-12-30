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﻿馬場浮世繪——蘇偉賢度假歸來忙督操

2016-12-30 列印
  蘇偉賢早前與家人前往日本福崗歡度聖誕，因而缺席了剛周二的沙田日馬，惟這位今季暫時成績最好的華人倉主，日前已經趕返香港，並於昨晨恢復到場督操，而其麾下的元旦日賽事參戰馬，均悉數露面練兵，蘇偉賢就先後在烽火台和停機坪觀看過程，動態十分積極。今戰偉廄馬的實力不弱，估計會會連場發動攻勢，且看能否立即重奪剛被蔡約翰搶走的榜首位置。

  至於目前仍然身在南非的練馬師霍利時，亦會於周日趕返香港，並會於當日入場督戰。
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