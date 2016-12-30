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﻿馬場浮世繪——潘蘇通高伯新日內分手

2016-12-30 列印
  大馬主潘蘇通近幾年與高伯新合作無間，代表作當然要數「事事為王」跨季先後攻下打吡、香港盃及百周年紀念銀瓶，至於暑期出征法國戰死沙場的「大運財」，在港亦曾八勝級際賽，戰績極之彪炳。不過，近兩季高伯新的馬房成績退步，就連潘蘇通名下的馬匹亦無戰功，有見及此，潘蘇通為爭成績已決定安排馬匹轉換新環境，日內將有公布。潘蘇通現時有「代代為王」、「大印銀紙」、「大運起」與「大雄圖」養在高伯新馬房，一旦他投，對目前只得兩W在手的高伯新不無打擊，加上近來是非多多，可謂禍不單行。
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