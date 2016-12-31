﻿大賽專題——華商會盃 勢均力敵

香港乃中西文化交匯之地，跑馬則是香港文化的重要一環，故無論西曆或農曆新年，例必有蹄聲誌慶。明日元旦日對香港賽馬而言，除了馬場的一番熱鬧，亦是一眾北半球馬齊做壽星仔的大好日子，喜上加喜！



未講明日元旦重頭戲華商會盃，先溫故知新。原來早於一九五八年的元旦快活谷賽馬，戲肉是上演董事盃，路程約為千二米。綽號「神鞭俠」的華人名將韋耀章，夥拍當時被譽為「快活谷史上最佳馬匹」的馬王「夜遊人」輕鬆取勝，並締出一分十三秒三的紀錄時間。從這昔日的贏馬紀錄時間，可以看出香港馬匹的質素，在這半個世紀有多大的提升！



時至今日，元旦賽馬的重頭戲，改為千四米的華商會盃。上屆的參戰馬中，只有跑得季軍的「詠彩繽紛」本屆仍在陣上。而前屆的參戰馬中，也有跑得季軍的「美麗之星」見諸本屆的陣容。



更值得一提的是，大前屆冠軍「綽力之城」和前屆冠軍「駿馬名駒」，均出自大摩馬房。大摩本屆兵分兩路，上回在浪琴表香港一哩錦標殺入季席的「壯思飛」，固然儼如擂台躉；而上回同在國際賽日上陣，跑一班千四米得季軍的「飛來猛」，何嘗無爭雄競勝的實力？當然，由姚本輝訓練的「有得威」，上仗既可擊敗「飛來猛」贏馬，今次續由莫雷拉壓陣，誠屬大摩四年內要三奪華商會盃的心腹大患。



剛於周二大演帽子戲法而躍升練馬師龍虎榜首位的蔡約翰，則派出「詠彩繽紛」和「首飾太陽」應戰。「詠彩繽紛」上回在香港一哩錦標，不外落後季軍「壯思飛」而飲恨梗頸四；「首飾太陽」則於去季兩度擊敗馬王「明月千里」，囊括四歲馬系列的首次關經典一哩賽和經典盃。乘馬房旺勢，兩駒又豈容小覷呢？



告東尼的「美麗之星」曾幾何時，一再跟馬王「步步友」串Q，如今七歲不免漸走下坡，但今季既仍展示前速未減，一旦佔到先機而步速控制得宜，誰敢說必敗無疑？



是故本屆華商會盃，縱使只得七駒在陣，實則勢均力敵、異常緊湊。



一年伊始，謹祝各位馬迷讀者鴻運當頭、旗開得勝！



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