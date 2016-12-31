﻿馬場Hot Talk——1月1 大手筆

好運1月1，認真大手筆。所講的是明日沙田馬場的「好運1月1賽馬日」，馬會與眾同樂迎2017，出手認真闊綽，除送入場人士好運匙扣，更於三T注入逾千一萬多寶，以及在第七、十一兩場的四重彩加碼，各有一百萬元Jackpot，元旦日好去處，沙田馬場屬首選！



至於場內節目，今季升格為國際三級賽的華商會盃自然矚目，另外場內遊戲同樣精采，事關馬會請來四位「好運之星」坐鎮，計有鄭欣宜、許廷鏗、麥美恩與朱智賢，現場氣氛一定爆燈。其中許廷鏗是公認「男神」，鄭欣宜的一曲《女神》就唱到街知巷聞，大家真要把握良機入場「集郵」！



玩完一大輪，現場還有多款「好運1月1」精品發售，亮點是兩款用馬蹄鐵製成的酒架與雜誌架，買齊歸家，歎住靚酒睇雜誌，人生一大快事！總之元旦日入馬場睇華商會盃，一定滿載而歸！



馬場脈搏