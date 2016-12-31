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﻿馬場浮世繪——潘蘇通四駒轉投告東尼

2016-12-31 列印
本報昨日率先披露大馬主潘蘇通將會安排名下馬匹離開高伯新馬房，昨午潘氏方面以高銀集團企業傳訊部發新聞稿，向各大賽馬傳媒交代事件，證實屬集團主席潘蘇通名下的四匹現役馬，分別為「大印銀紙」、「代代為王」、「大運起」與「大雄圖」，將會悉數加盟告東尼馬房。新聞稿中，潘氏表示衷心感謝高伯新馬房過去的努力，並期望將來再次合作。

  至於面對風風雨雨的高伯新日前正在外地處理事務，預計明日不會在沙田馬場督戰。而潘蘇通四駒他投後，高伯新麾下只有三十八匹馬，以其目前只得兩場頭馬的處境，今季要贏夠十六場頭馬達標將有一定難度。

  另一方面，早前因不小心策騎引致墮馬意外，而被重罰停賽一個月的史卓豐，昨晨正式復課。他表示停賽期間曾返澳洲探親及歡度聖誕，如今已收拾心情，等待於一月八日賽事復出。
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