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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——準備就緒擬再征杜拜

2016-12-31 列印
  雖然早前美丹集團公布，杜拜世界盃賽事嘉年華之海外報名馬匹名單上，並沒有香港最佳泥地馬「準備就緒」，但練馬師方嘉柏昨晨被查詢時透露，「準備就緒」如留在香港，根本沒有適合其評分報名的泥地賽事，等同浪費時間，所以一定會安排牠遠征杜拜，角逐嘉年華賽期的比賽，並再次爭取於三月底的杜拜世界盃賽日列陣。不過詳細部署，目前仍在計畫中，稍後才有定案。
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