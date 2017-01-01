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﻿翠絲過兩關——勇闖者初出即拼

2017-01-01 列印
        今日元旦編排了十一場賽事，在B+2跑道上進行，賽前預計應會特利前領馬。一年新開始，很多練馬師都喜歡在這日出擊，尤其是大馬房，今次蔡約翰成手惡馬，話明大舉出擊。

        「勇闖者」初試蹄聲，選擇在這個大日子中出場，肯定是有備而來。據馬主透露，這匹質新馬可媲美同家族的「澳斯卡」，後駒當年也是一出即勝，日後扶搖直上。

        晨課所見，「勇闖者」進度理想，試閘走勢也輕鬆，型格及血統俱吸引，相信初出已經會成為焦點。

珊翠絲
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