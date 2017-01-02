﻿潘頓四W封王 大摩演帽子戲法 有得威捧華商會盃

昨舉行元旦賽事，唯一錦標華商會盃由姚廄「有得威」奪得。潘頓憑「永高」、「美麗寶寶」、「錶之星」及「四季旺」四喜臨門，新一年搶閘成為騎師王。而大摩除贏「美麗寶寶」，另再贏「砂漿邦」及「彩福」中三元。其餘柏寶和李易達起孖，後者憑「炸魚薯條」及「永高」包辦第二口孖寶，巫顯東則憑前駒開齋。此外，蘇狄雄第三場犯規，被罰停賽兩日。鄭俊偉頭場行為不檢，罰款萬五元。



昨日莫雷拉只能憑「有得威」取得一場頭馬，而此駒今仗連捷兼捧華商會盃，練者姚本輝表示：「『有得威』仍在進步中，現階段以千四米最合腳法，下個目標我會部署牠角逐二月尾的女皇銀禧紀念盃，希望成績能更上一層樓。」



而昨日表現出色的則是潘頓和大摩，前者憑「永高」、「美麗寶寶」、「錶之星」及「四季旺」贏四W，其中「錶之星」練者蘇保羅指：「我從澳洲購入『錶之星』後，將其轉往胞弟蘇利雲在新西蘭的馬房接受訓練，來港前已做足準備工夫，今次牠能夠在第二次出賽便取勝，而且直路連追多個馬位，充分展示出良好質素，相信隨出賽經驗增加，將有更大的進步，暫時牠仍會集中跑千二米，未來部署就有待與馬主研究。」



而大摩則憑「美麗寶寶」、「砂漿邦」及「彩福」贏得三場頭馬，前駒郭少明透露：「『美麗寶寶』今場順利大熱取勝，不過騎師潘頓賽後匯報，馬兒進度始終緩慢，今仗走勢便仍然十分生硬，看來這匹四歲馬還要較多時間成熟進步，日後則可以進軍更長途程賽事。」



大摩則說：「『砂漿邦』第三次上陣便能取勝，證明質素不錯，今場還要稱讚祈普敦發揮出色，他看來的確是騎得之人，而且日後仍會有進步。」



至於為大摩「彩福」贏尾場的柏寶，第一場已為時廄「搖錢樹」建功，新一年頭尾胡都食晒。練者霍利時說：「『搖錢樹』在五班是超班馬，上場谷戰失利，主因直路早段受阻而後追不及，落敗不能作準，今次繼續跑五班賽，二千米途程亦是射程範圍，只要跑出水準，取勝十分合理，就算升回四班，負輕磅仍可以爭取再捷。」



此外，蘇偉賢昨日憑「喜得福」贏馬，頭馬總數追平蔡約翰，練者賽後說：「『喜得福』上仗跑第三名的水準極高，今仗落四班有超然感，賽前只擔心負磅太重。此駒甚有能力，而且泥地亦合腳法，希望季內能多添一場頭馬。」



記者：文傑、亨利