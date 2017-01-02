﻿馬場浮世繪——巫顯東開齋 李易達起孖

踏入二一〇七年，十磅仔巫顯東有個好開始，昨日第二場賽事策騎李廄「炸魚薯條」獲勝，返港上陣四個月之後，終於成功打開勝利之門；至於李易達則另贏「永高」梅開二度。練者賽後說：「『炸魚薯條』很容易發揮，擺前走便可，況且牠在三班也連番接近，落四班再減十磅自然佔優，今次賽前只擔心場地太乾快，因為其腳法跑變化地較佳，但結果仍順利取勝，我也為巫顯東感到高興。『永高』近仗在羅理雅胯下表現出色，未能取勝只因欠運，可惜他正值停賽，今仗只好改配潘頓，而騎者的運氣似乎不錯，末段成功覓得空位衝上取勝，我也可以向馬主交代了。」