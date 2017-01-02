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﻿馬場浮世繪——熱趣傷腳或人道毀滅

2017-01-02 列印
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  時廄「熱趣」昨日跑第三首度在港上名，可是過終點後卻遭鞍上人郭能拉停，騎者更在草地跑道上落馬，動態並不尋常。及後工作人員為此駒圍起帆布，可能因其腳部受傷而人道毀滅。
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