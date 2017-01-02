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﻿馬場浮世繪——李寶利康復情況理想

2017-01-02 列印
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  目前正在養傷的李寶利，康復情況理想，早前他仍要撐住枴杖，但昨日攜同女友Kimberly入場欣賞賽事，已經行動自如，相信距離復出之期不遠了！
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