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﻿馬場浮世繪——金剛仔出冷疑似爆胎

2017-01-02 列印
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  鄭廄「金剛仔」昨日爆出四十七倍大冷W，未知幕後是否大豐收？不過有口痕友報料，話聽到賽後練者鄭俊偉邊行邊講：「早知買番一千幾百啦！」難道連他也中空寶？
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