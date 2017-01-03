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﻿閘中尋寶——常拼常勝除罩反應好

2017-01-03 列印
常拼常勝
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  第三場四班千二米，苗廄「常拼常勝」上兩仗於谷草成熱搏失，直路上見衝刺稍欠貫注力。十月中拼後工夫一直維持正常，及後連試兩課閘，十二月中除眼罩試一千米谷閘，應聲彈出後沿途保持走勢，直路稍稍催逼下反應尚好，今仗轉爭千二米應更合腳法，屬機會馬。

  第七場國際三級賽，方廄「喜喜寶」今季初出即於沙田千四米爆大冷，之後回師谷草敗於不放而留，其後兩仗演出只屬平平。經小休後，十二月中試千七米谷閘，楊明綸沿途長韁順放，對面直路稍稍窒步影響不大，直路上拍着廄侶「索咖啡」紋風未動走勢輕鬆，今仗回師谷草應是目標，受讓磅放頭走力足一爭。

  第二場四班千二米，偉廄「可攻可守」上仗初出已品題，惜演出平平，主因出閘稍慢後沿途處境被動。復課後試泥閘，因直路上走內欄受困而欠走勢，惟論馬成熟程度已足，跑姿不差應非質庸之輩，今仗對手減弱有半冷機會。

思力
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