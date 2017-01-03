﻿知情達理——皇者拍檔老而未頹

明晚是一七年首次快活谷賽事，三T雖然沒有多寶，但除了頭關較均勢之外，二三關有不少參戰馬都不在最佳狀態，選馬膽不算太難，只要度掂頭關，有望在不太犯本的情況下征服這期三T。



頭關第四場四班一六五○米。若只求可取得一席三甲的T膽，「皇者拍檔」和「主力艦」都可勝任，但此場前置型馬多，且「皇者拍檔」的W相比後駒稍高，所以個人偏好以之作膽。「皇者拍檔」季內在柏寶胯下贏四班此程一役，是在極不利追的步速形勢下，直路三扒兩撥便追過賺盡形勢的「紫電明珠」，而後駒其後再打疊取得兩亞，反映前駒的頭馬水準已超出四班水平。



之後「皇者拍檔」在三班雖未能再增添戰功，但仍一再於形勢不利下跑第四，可見老馬季內狀態一直保持穩定。今番回四班即重配贏馬拍檔柏寶，相信方嘉柏亦想趁馬兒退化前再取一W，戰意應無疑問，捧W或作QT膽均適合。配腳除了1、4、7、9、11幾匹剛戰上名馬之外，「海嵐一號」上仗在沒根據的此程雖然只跑第六，但步速不利兼直路走內欄不利場地，負兩個身位的表現算及格，若注碼容許不妨兼顧。



次關第五場三班一八○○米。此場可爭三四名的馬不算少，但有實力爭頭二名的卻不多，可以考慮以雙膽慳注。「太陽旺旺」前仗初上三班，在早段相對較耗力之下，竟然可壓倒一步不蝕的「開心駿馬」取得連捷，潛力應未見盡。而上仗慢閘後改以後追都可接近，更反映有分在手，多跑百五米亦不成障礙，只要除綁舌帶沒反效果，應可坐位望贏。



「福勵」季內首仗跑谷草一哩時，直路走不利場地追回大片失地，早已展示極強競爭力。之後兩仗成績不進反退，前仗是因為走當日極不利的三疊，上仗則是被對手在中段發力愚弄，本身在直路亦遲遲未能望空，不能作據。今仗換上郭能，是季內配搭最強一次，可見真章。



尾關第六場三班一二○○米。「越感」近兩仗以前置或後追的跑法均跑得好，而且更是韋達都可贏之馬，估計評分應未盡，今仗排好檔並加強配搭，論沿途形勢比莫雷拉的「綠茵風采」安全，最適合作QT膽。



仲達