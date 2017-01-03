﻿勝利雄心十足誠意

數據如此，不由你不信。莫艾誠在港客串至今只贏過三場，成績不算理想，然而單計谷中賽事，這位小鮮肉卻絕對不差，暫得冠亞季各兩席，比起許多已慣在快活谷策馬拐彎抹角的老香港，表現更勝一籌。是否因為他特別擅長窄場爭勝？或許要再多觀察。惟有一事已足肯定，莫艾誠谷戰成績相對突出，得蘇偉賢支持是主因。原來蘇偉賢之前三度借莫艾誠之手在谷中搏殺，「星際武士」贏完再贏之餘，還有「麯院風荷」入Q，近乎例不虛發。則今趟蘇偉賢一口氣交五駒予莫艾誠操刀，其中自有殺着。



牌面計，第四場的「勝利雄心」跑一六五○米而排十一檔，似乎下風，惟既有前仗配羅理雅跑同程排十一檔亦可後上逢馬過馬的贏馬前科，則今回有大樹遮蔭而勢又再成冷門，則有可博之道。事關上回在騎師賽所得的第五，身前四駒都不易與，證明勇態猶在，今次又排劣檔決心留前鬥後，未必不可照辦煮碗。八歲老馬難得回勇，蘇偉賢更無見好即收的道理。



聶駿