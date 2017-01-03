﻿競馬智庫——主題馬房 最忌張揚

假設馬會開盤，接受不入三甲投注，元旦日蔡約翰出馬八匹，買兩注七串一過關（其中一場出馬兩匹），用位置賠率Reverse計算，回報是110/2；若果把抽佣放回去計算出現機率，則變成424/2，即平均每212個賽馬日，方有可能出現一次。不幸中之小幸，最後「爭分奪秒」與「紅衣醒神」跑回兩席第三，「直通車」總算沒去到尾站。只是沒有一匹蔡廄馬闖進連贏位，相信也足夠令捧場客焦頭爛額了。



我不是蔡約翰肚子裏的那條蟲，到底賽前他衡量這批戰駒的機會時，是預期將面臨一個大豐收日，抑或根本料到牠們的勝望不如表面般大，永遠都沒有人給出答案。可惜馬場是個報喜不報憂的英雄地，假如賽後有記者夠膽問問內情，又假如他肯吐出實話，這段訪問便真正有看頭。



一直有個信念，馬場是大筆資金轉移的地方，不會在地上鋪着銀紙讓你輕鬆去撿。是故，「主題馬房」也每每是這回大摩一般暗度陳倉，而非蔡約翰的大鑼大鼓。



黄嘉豪