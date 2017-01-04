﻿勝在有方——勝一籌再當變倍器

「勝一籌」初出遇賽事取消時已露好走勢，再出跟跑後剛戰初跑谷草千二，表面看一步不蝕，但當晚內疊場地不算好，能夠輕取移出外疊有利路段之「八心之煌」，而跟廄侶「海翡翠」起孖，早已擔當了變倍器角色。結合本身末段快達23秒08，比同晚三班亞軍「騰龍超影」和新勝之「幸運日」尚要快，應至少有四班頂水準。新勝馬耗力不算多，踏入四歲的演出應較穩定，大摩近期新勝馬再出表現已轉好，由韋達換上潘頓威力更強，是配合馬房攻勢而來之重要棋子。



「澤心星」上季在三班谷草千二奪一贏三位，實力遠比一般三班馬高，今季在此程快步速放得急也輸不遠，今落班即起用雷神，如能切入二疊便可跟前駒一鬥。



方駿暉