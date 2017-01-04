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﻿Simon Says——勇冠王今季大熟

2017-01-04 列印
  第五場放頭馬有「大運舞台」及「太陽旺旺」，步速會正常。「勇冠王」後勁強，上仗全程外疊都愈衝愈勁，長途遲熟馬今季大熟，可以再追。「太陽旺旺」上仗慢閘亦有追勢，曾贏「開心駿馬」之馬在三班未止步。「精算博奕」上仗曾被撞，如非太熱要兼顧。「快樂神駒」均速大長途馬，今排外檔難跑。

  第八場放頭馬有「君悅灣」、「快樂寶貝」及「牛精叻仔」，步速會偏快。「金獅叻將」仍勇，換郭能必須再追。「騰煌」態勇，配杜利萊如有分頭亦可留意。「金碧旺旺」谷草一哩準，今仗守好位好跑，有力爭取頭馬。「麯院風荷」大勇，今仗形勢亦佳，必須兼顧。

文孝
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