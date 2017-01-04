﻿翠絲過兩關——銀城福星落班變身

「銀城福星」的賽績顯示，谷草表現甚一般，但筆者倒覺得，這匹摩廄馬既然能在泥地交出接近走勢，谷草短直路應該同樣適合，爭勝關鍵只在於班次，其實牠在谷草曾跑獲第四，而且是在四班。很明顯，此駒的實力不是很超級，身處四班要等機會，但降落五班即虎入羊群，就算不是跑最首本路程，依然有力取勝，情況就像剛戰的「搖錢樹」，居五班可吼準機會變身。今次「銀城福星」在五班，配上大摩愛將祈普敦，預計一樣有分頭，絕對博得過。



此外，上文講開「搖錢樹」，則不得不提霍利時，練者今季成績大反彈，谷中的表現尤其出色，所以今戰的「金獅叻將」難得遇上弱組賽事，再者主要對手排檔也欠佳，是時候再開勝門了。此系馬的幕後一直支持霍利時，練者肯定不會怠慢，今仗必定拼盡。



珊翠絲