﻿潘頓捧盃活力勝一籌

昨晚唯一錦標是一月盃，結果由潘頓策騎摩廄「活力歡騰」半冷掄元，騎練在早段場次已合作贏「勝一籌」，而潘頓另贏沈廄「領航大師」，於第七場賽後提前成為騎師王。



潘頓昨晚手風大順，憑沈廄「領航大師」、摩廄「勝一籌」及「活力歡騰」中三元，後駒更奪得一月盃。賽後潘頓表示：「『活力歡騰』在目前評分水平仍有競爭力，今場預料會有多駒搶前，因此決心留到最後追趕，結果險勝。而『勝一籌』今仗表現超班，雖然起步後多駒搶前，但牠依然走得輕鬆，轉彎入直路後其實已勝券在握，相信再跑谷草短途可以繼續交出頭馬，至於日後會否轉戰沙田，還看練馬師大摩如何部署。」



而「領航大師」練者沈集成說：「『領航大師』與潘頓最合拍，所以今仗特別回配他搏殺，而由於此駒快步速才合發揮，因此賽前已計畫好，如果中段步速減慢便提前發力領放，結果戰術奏效。這匹大馬比較遲熟，而且須熱身足夠才有狀態應戰，目前跑一哩及千八屬射程範圍。」



此外，元旦連場搏失的蔡約翰和莫雷拉組合，昨晚憑「精算博奕」勝回一仗，賽後馬主龐維寧指出：「『精算博奕』今仗取勝關鍵應該是戴眼罩有助。此駒的質素並非太高，身處第三班只是恰可，但勝在沙田及快活谷都合發揮，希望可以繼續建功吧。」



吳定強破悶局



另一方面，方嘉柏、吳定強和霍利時昨晚都有馬贏。方嘉柏憑「金武士」食頭胡後高興地表示：「『金武士』上仗狀態已很好，但卻敗得十分不值，全程蝕位走外疊，非常吃虧，今仗降班對手差了一截，能夠補中合理，之後返回四班也問題不大，目前跑千四米應最合。」



吳定強自上年十一月二十三日在谷草起孖後一直守齋，但昨晚憑「富萬家」打破悶局，而今季五場頭馬都是贏谷草。練者賽後透露：「『富萬家』目前跑一千米嫌短，所以上仗已安排增程，另由於牠在陣上經常跑至搶口，故同時加配交叉鼻，望能改善陋習。我一直希望此駒學懂留力，但今次配蘇兆輝，放頭走也沒有所謂，畢竟他是英國冠軍騎師，知道如何應變。」



至於霍利時則說：「『金獅叻將』上場本可取勝，但陣上接連遇到意外，幸好今仗再抽得內檔，給予牠收復前失的大好機會。當今場早段步速甚快時，我便感到此駒甚有機會取勝，結果在直路後追甚勁，贏得清脆利落，能為支持馬房多年的馬主贏馬，實在特別高興。」



記者：文傑、亨利



