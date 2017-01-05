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﻿馬場浮世繪——領航大師多「星」撐場

2017-01-05 列印
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  「領航大師」馬主胡偉林與娛樂圈相熟，所以此駒出賽都有明星撐場，而昨晚則是佘詩曼、周家蔚、劉浩龍和吳國敬等入場打氣，結果此駒以十倍好分頭報捷，令眾人拉頭馬時笑得特別開心。
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