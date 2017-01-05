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﻿馬場浮世繪——三T尾關爆出四紀錄

2017-01-05 列印
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  昨晚第六場賽事爆大冷，頭馬是六十三倍的「中華寶貝」，亞軍則是九十九倍的「旅遊智者」，連贏派彩逾一萬四千元，位置連贏派二千八百多元，連同三重彩及單T，全部打破今季紀錄！

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