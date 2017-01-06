﻿史卓豐刑滿開快車

澳洲年輕好手史卓豐停賽一個月後，周日刑滿復出。他表示雖然因此而獲得一個悠長假期，可以返回澳洲與家人歡度聖誕，但其實一早已收拾好心情，準備於周日賽事重新披甲，並希望可盡快贏出頭馬。今仗胯下七匹座騎中，史卓豐就認為以首次挑戰級際賽洋紫荊短途錦標的摩廄馬「宇宙車神」贏面最大。



「宇宙車神」上季出道以來，六戰一千米直路賽得三冠一亞一季，明顯路有專長。這匹摩廄馬周日由二班跳級出戰國際三級賽，初遇頂尖對手，而由於祈普敦未能造磅，史卓豐遂得帥印。人馬初逢，豐仔高興表示︰「能夠獲得機會夥拍『宇宙車神』角逐大賽，我當然興奮。牠早已證明擅長跑直路賽，而且表現一直進步，上場更拋離了對手兩個多馬位勝出兼締速甚快，相信牠已準備好於周日接受更嚴峻的挑戰。」



史卓豐接着表示，今仗洋紫荊短途錦標的幾匹頂磅馬雖全部贏過級際賽，實力毋庸置疑，惟「幸福指數」和「新力風」等須讓「宇宙車神」二十磅或十九磅，而且剛在國際一級賽香港短途錦標打過硬仗，以近期多匹國際賽戰馬復出都有狀態未復的後遺症，此消彼長之下，「宇宙車神」絕對有條件在此擊敗強手，贏出服役以來的首場級際賽勝仗。



其他座騎方面，史卓豐表示第五場苗廄「招多福」至今未嘗在沙田上名，但畢竟上陣次數亦不多，難以確定不合跑沙田賽事。「事實上，馬兒近期狀態冒升，近兩仗均以佳勢後上入位，按理沙田馬場的長直路對其後上跑法，理應有利，加上排四檔易找遮擋留力，『招多福』今仗機會仍不容忽視。」史卓豐說。



最後他指出第六場文廄「瀟灑王子」賽績上雖以跑四班賽的表現較好，但勝在跑法主動，今次排二檔有利發揮長處，回升三班亦未嘗不可走入三甲。



特約記者：文傑



