 Advertisement
  • 2017年1月6日 星期五
  • 20º
  • 88%
熱門： 西九鐵騎士飛竹腦炎維園年宵

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——李寶利康復中開始健身

2017-01-06 列印
  去年十一月九日策騎「正先生」墮馬受傷的李寶利，休養近兩個月後，目前已經毋須再依靠手杖步行，近期除會露面晨課及於賽事期間到場探班，並可開始做運動，以及到健身室做器械操，嘗試逐漸恢復比賽狀態。不過李寶利表示仍需要時間等待傷勢完全康復，而達至一定的狀態後，就會往馬會診所接受檢查，待取得醫生批准才可恢復操馬，然後再決定復出日期。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd