﻿馬場浮世繪——莫雷拉取佳龍駒捨巴基

將於本月二十二日舉行的四歲馬系列戰頭關香港經典一哩賽中，莫雷拉終決定了策騎摩廄的「佳龍駒」出戰，主要原因乃他一早卜定帥印，既不想出爾反爾之餘，馬兒上月復出一役的表現亦不俗，而且日前試大閘的走勢亦好，狀態明顯進步，所以無奈要放棄早前在其胯下贏馬的東廄「巴基之星」。



至於「巴基之星」出戰經典一哩賽這場一級大戰的鞍上人選，告東尼仍未公布，惟因蘇兆輝近來已接手同主馬「巴基小子」的帥印，估計有機會順理成章接手「巴基之星」。