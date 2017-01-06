 Advertisement
  • 2017年1月6日 星期五
  • 20º
  • 88%
熱門： 西九鐵騎士飛竹腦炎維園年宵

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——莫雷拉取佳龍駒捨巴基

2017-01-06 列印
  將於本月二十二日舉行的四歲馬系列戰頭關香港經典一哩賽中，莫雷拉終決定了策騎摩廄的「佳龍駒」出戰，主要原因乃他一早卜定帥印，既不想出爾反爾之餘，馬兒上月復出一役的表現亦不俗，而且日前試大閘的走勢亦好，狀態明顯進步，所以無奈要放棄早前在其胯下贏馬的東廄「巴基之星」。

  至於「巴基之星」出戰經典一哩賽這場一級大戰的鞍上人選，告東尼仍未公布，惟因蘇兆輝近來已接手同主馬「巴基小子」的帥印，估計有機會順理成章接手「巴基之星」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd