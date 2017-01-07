 Advertisement
  • 2017年1月7日 星期六
  • 20º
  • 84%
熱門： 言承旭林鄭林憶蓮H7N9景泰苑

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——Landfall抵港加盟方廄

2017-01-07 列印
  高伯新於季初替馬主購馬期間，墮入互聯網騙案，日前各大傳媒均有報道，不過涉案的馬匹Landfall，已於上周六晚與十六匹北半球自購及自購新馬抵港。

  Landfall剛滿三歲，去年出賽兩次全勝，由於蹄下敗將實力甚強，所以吸引到多位香港及海外買家注意。在騙案事件發生後，此駒已被其他馬主購入，來港後將交由方嘉柏訓練。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd