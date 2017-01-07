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﻿馬場浮世繪——宇宙車神或遠征杜拜

2017-01-07 列印
  摩廄的「宇宙車神」今仗越級挑戰三級賽洋紫荊短途錦標，練馬師大摩表示，不排除會安排該駒在三月遠征杜拜，角逐杜拜世界盃賽馬日的賽事，不過還要視乎今仗及之後的表現再作決定。

  目前摩廄的「新力風」及「喜蓮獎星」大致上已決定會遠征，另外還有數駒有待觀察。

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