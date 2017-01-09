﻿潘頓連續三戰封王 莫雷拉同中三元 華恩庭再贏國際三級賽

昨日舉行洋紫荊短途錦標，結果由莫雷拉策騎蔡廄「華恩庭」勝出，騎練合作另贏「龍船」，而莫雷拉則憑「飛星凱旋」中三元，但他在騎師王仍不敵潘頓，後者憑葉廄「軍勇戰略」、摩廄「醉必勝」及「美麗傳承」贏三W，並比雷神多一席亞軍，稍美中不足的卻是尾場犯規，要被罰停賽兩日。此外，蔣嘉琦憑苗廄「好愉快」及石廄「藍天飛馬」梅開二度。



蔡約翰昨日和莫雷拉合作憑「華恩庭」及「龍船」起孖，前駒更捧洋紫荊短途錦標，繼國慶盃後再贏國際三級賽，練者賽後說：「『華恩庭』可能喜歡居內欄或馬群競跑，今仗莫雷拉半程已將其移向內欄望空，結果取勝姿態較預期輕鬆得多。此馬下仗會角逐本月三十日賀歲賽的千二米一級賽百周年紀念短途盃，然後會計畫遠征杜拜，目標是千二米直路一級賽阿喬斯短途錦標。」



而「龍船」馬主兒子劉業強說：「『龍船』兩歲被我們購入時，已認為要跑一哩以上，但上仗莫雷拉建議縮程角逐千四，最終雖然落敗，表現仍算不俗，果然今次再戰同程即能補中，之後看看能夠趕及挑戰四歲系列。」



至於莫雷拉除為蔡廄兩駒建功，另贏「飛星凱旋」中三元，該駒練者蘇偉賢透露：「『飛星凱旋』在三班也夠分量，近仗只是輸在排檔欠佳，馬主希望今仗換莫雷拉一試，剛好他又索騎，於是一拍即合。此駒季初雖然贏千二米，但目前跑千四及千六更合腳法。」



另一方面，潘頓昨日憑「軍勇戰略」、「醉必勝」及「美麗傳承」演出帽子戲法，並連續三次賽事成為騎師王。前駒練者葉楚航指：「『軍勇戰略』暫時以千四米最好，但如果韁口收斂一點，千六米會更合發揮。過往我經常為此駒更換配備，正是想糾正其韁口問題，後來發現不戴眼罩效果更好，而今場預計沒有步速，所以吩咐潘頓跟前走，其實牠季初試過排外檔搶放也得第三，當時表現已很出色。」



「醉必勝」馬主蕭劍新則說：「『醉必勝』雖然已經八歲，但健康一直無問題，近幾仗大摩連番表示有機會取勝，可惜次次都有意外，今仗終於靠潘頓的出色發揮報捷。不過，此駒已經年老，稍後會與大摩商量是否退役。」



記者：文傑、亨利