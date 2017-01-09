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﻿馬場浮世繪——蔣嘉琦飛馬放頭好愉快

2017-01-09 列印
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  蔣嘉琦昨日憑苗廄「好愉快」及石廄「藍天飛馬」梅開二度，而且巧合地兩駒都是放頭取勝，真正是放出彩虹。賽後「好愉快」練者苗禮德透露，只要給予蔣嘉琦適當的策騎指示，小妹便一定可以交出好表現，今場就是好例子。至於「好愉快」近仗已有不俗走勢，今仗人馬都發揮得好，所以順利取勝。

  而「藍天飛馬」練者徐雨石亦大讚蔣嘉琦，指小妹今仗掌握步速一流，出閘讓「藍天飛馬」先搶出，之後在第二段讓馬兒回氣，因此能夠成功一放到底。
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