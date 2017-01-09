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﻿馬場浮世繪——李易達五班賽頻得手

2017-01-09 列印
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  李易達近期頻頻在五班賽出擊得手，計早前的「越駿寶」及「永高」，昨日再贏「有衝勁」，練者賽後說：「『有衝勁』在四班亦能輸近，落五班跑當然有惡氣，其實上仗牠落敗只因排外檔不利，今場有馬在前快放，形勢有利其後上，結果順利開齋。」

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