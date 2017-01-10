﻿實力飛駒全晚穩膽

今期三T形勢並不單純，頭關範圍雖不算闊，但有幾匹強中強，選膽其實有點冒險；次關有多匹沒路程根據的馬轉組而來，根本沒數計，更難取膽；只有尾關較為優劣分明，但邊線配腳也不少。既然無把握，今期多寶又只有百多萬，那就不宜投資太大了。



頭關第四場四班一六五○米。「騂龍」、「事勝意」及「旅遊大使」都是連場有好表現的馬，如果馬膽要三選一的話，「騂龍」今場一來有莫雷拉壓陣，況且上仗並非採取最佳跑法才會失位置，根本不能作準，今仗排六檔起步，反而走位可更靈活，相對三甲較穩。配腳方面，要留意「實在威」近仗都是在不合發揮途程落敗，退熱後今番回師勝程，且同場不乏快馬造步速，發揮出水準或有三甲機會。



次關第五場三班一六五○米。正如引言所述，今場根本沒數計，冒險一點馬膽選有同程根據的「勝利名星」。此駒上仗是初跑中距離，遇上頭三段步速快近一秒，難度頗高，但最後仍可跑獲季軍，且隔離左右過終點的「揮闖」、「太陽旺旺」及「睡德福」，全是已證明夠實力在三班取勝的馬，賽事水準有保證。而「勝利名星」父系早熟但不算耐拼，此匹四歲馬應會趁當打盡用，鬥志無疑下可再秤先一點。



尾關第六場三班一○○○米。「實力飛駒」應屬全晚穩膽，除了因為跨季兩捷三班同程之外，上仗全程被頂在不利的三疊兼蝕了超快步速，最後竟然都只負兩身位得第四，論演出之吸引實不下於取勝時，今仗回配贏馬搭檔且同場快馬較少，照理演出沒可能會遜於上仗。另「天心星」上仗與「實力飛駒」同場且都是走不利的三疊，但相對賺了一點步速之利，最後以半身位壓倒後駒，搶去一席三甲，演出亦有水準，今仗要再次贏此匹強手或有難度，但論近況、途程性能及形勢都比其餘對手優勝，可博雙膽。