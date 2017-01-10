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﻿閘中尋寶——威利大大力磨勇態冒

2017-01-10 列印
威利大大
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  第七場蘇廄「威利大大」季初出爭谷草勝程得殿軍之追勢不俗，小休兩個月後再戰田草表現平平。復課後連試兩閘，先是上月中由韋紀力試谷閘，出閘不快沿途緊扣韁繩居後，直路上飛出外疊末段力度湧現，餘勢甚勁；及後再由祈普敦試泥閘，照例沿途居後跟馬群，直路上走勢仍勁。觀乎埋門單跳有狀態，今仗出爭首本路程可以看好。

  第八場蔡廄「有心人」上周二由柏寶試泥閘，沿途按韁走勢輕鬆，直路上據內欄稍稍追趕，反應良好，長期保持狀態，今仗回師首本路程，遇同場快放馬多，臨場若步速偏快，有力後上一爭。同場方廄「越影」今季同程先後兩捷，上月尾曾因健康理由退出。上周二由田泰安試泥閘，見出閘反應迅速，沿途走外疊緊跟快馬，入直路稍稍推騎反應尚好，狀態不成疑問，今季當銳馬仍屬爭勝分子。

思力

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