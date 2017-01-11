﻿勝在有方——事勝意反彈未完

「事勝意」於上手馬房苦戰多場只在谷草一哩得季軍，但今季轉苗廄後打疊三仗入前兩名，蹄下敗將「超強快駒」最近也能再勝。剛戰雖一步不蝕，但頭三段比早幾場之五班賽快了一秒之多，總時間跟同晚三班頭馬「龍船」差不多，難怪蹄下敗將「領航大師」再出可贏馬，水準已提升至四班頂，確認轉馬房後重踏正軌。今隔個多月才再出，體重保持，再抽一檔好位，五歲自購馬開竅後留在四班甚有利，可繼續反彈之旅。



「越駿寶」最近於五班谷草一哩出頭，段速和總時間跟後幾場之四班頭馬「超強快駒」相若，且姿態從容，非一般五班水準，回到四班少負十三磅絕不吃虧，如際遇夠好也有贏面。



方駿暉



