﻿Simon Says——八心之煌有力補中

第二場放頭馬有「海之濤」、「要風得鋒」及「歡喜」，步速會偏快。「志友運」今季多仗沙田遇強組亦近，今次過來谷草可控制大局。「聖驛善」短途後上有快步速形勢之助，又可入圍。「愛寶」上仗一哩放得快亦不斷，回跑短途惡氣十足。「美麗之友」重磅外檔難跑，止於拖腳。



第三場放頭馬得「勁兔皇」，步速不會快。「八心之煌」有運繼續抽好檔，上仗敗給「勝一籌」，今強手遠去有力補中。「問鼎高峰」上仗全程外疊亦愈走愈近，水準超班，今排九檔亦有機會。「全勝姿態」後追一段，今仗形勢一般，但半冷宜拖一票。「巴基小子」上仗全程外疊得第二，水準中上，今仗會繼續接近。



文孝



