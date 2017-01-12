﻿郭能三W兩P封王

昨晚郭能演出神勇，先後憑「威先生」、「問鼎高峰」及「加州再豫」贏馬，另有兩席位置，於第七場賽後提前成為騎師王。至於沈集成和莫雷拉也有好成績，除合作憑「歐洲之星」食頭胡，練者另贏「金滙龍華」起孖，騎者則另贏「首映」及「海翡翠」中三元。此外，巴度第一場犯規，被罰停賽兩日。



郭能昨晚憑「威先生」、「問鼎高峰」及「加州再豫」中三元，前兩駒包辦第二口孖寶。「威先生」臨場獨贏由五倍落飛三倍，成為大熱門，結果飛到馬到，練者何良透露：「谷草一千米是『威先生』的最佳出路，之前雖然試過千二米，但效果欠佳。郭能一直很喜歡此駒，亦一直在等機會再騎，今次人馬重逢終於告捷。」



而「問鼎高峰」則為高伯新贏得今季第三Ｗ，練者高興地說：「今場『問鼎高峰』贏馬，對於馬房十分重要，希望繼後頭馬陸續有來。另外，今戰對此駒馬主也別具意義，因為是馬主團體豢養的首駒，牠早前上陣時經常欠運，如今才在郭能胯下勝回一仗，但本身仍未成熟，日後要增程才更合發揮。」



莫雷拉亦帽子戲法



昨晚沈集成則憑「歐洲之星」及「金滙龍華」一熱一冷起孖，練者賽後說：「『歐洲之星』曾在第四班賽事入圍，如今身處第五班始終有微利，加上今場莫雷拉搶得二疊靚位，同樣是致勝關鍵。此駒回升四班後仍可一爭，而千八米會更合發揮。『金滙龍華』上次在田草跑到心律不正，復課試閘觀感也一般，想不到今仗跑谷草能夠奏捷，可能牠實在很喜歡在窄場出賽。」



至於為「歐洲之星」建功的莫雷拉，另贏「首映」及「海翡翠」大演帽子戲法，後駒今季已四捷，莫雷拉賽後說：「賽前我預計今仗起步最快不是『海翡翠』便是『翡翠紅星』，所以決定把握起步，之後讓座騎貼欄領放，結果形勢一如估計，雖然終點前『海翡翠』稍見力弱，但仍能率先衝過終點，此駒仍有進步空間，季內未嘗不可爭取第五場頭馬。」



此外，苗禮德昨晚憑「事勝意」取得頭馬，練者賽後指出：「雖然『事勝意』今次仍然一早要離開亮相圈出跑道，但情緒較以往大有改善，而由於牠排好位再跑贏馬途程，再勝一場並不算令人意外。我認為此駒仍有進步空間，增程跑千八至二千米將更具威力，有機會繼續報捷。」



記者：文傑、亨利



