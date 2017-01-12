 Advertisement
  • 2017年1月12日 星期四
  • 20º
  • 78%
熱門： 張繼聰曾俊華景泰苑海洋公園志燊

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——高伯新否極泰來贏第三W

2017-01-12 列印
Previous Next

  高伯新去年十月十九日憑「四千金」取得頭馬後，一直無馬贏，近期更備受買馬事件困擾，但昨日總算否極泰來，憑郭能策騎的「問鼎高峰」打破悶局，希望之後真的可以重回「高」峰！



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd