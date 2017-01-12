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﻿馬場浮世繪——史卓豐又靠苗廄馬破悶局

2017-01-12 列印
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  昨晚同告破悶局的，還有之前停賽了一段長時間的史卓豐，他為「事勝意」以次熱身分掄元，而其對上一場頭馬已是去年十二月四日贏「世界紀錄」，巧合地同樣是苗廄馬。
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