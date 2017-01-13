﻿閘中尋寶——極速前進冷門要防

第三場第四班1200米三匹初出馬均有吸引力。容廄「極速前進」在十一月份初試閘時已顯露一定速度，跑姿步法整齊，型格線條甚好，出腳均勻有勁。上月底試1050米泥閘，前段能輕易緊隨幾匹中班快馬，今仗原班舊馬實力非強，已屬機會馬。同場蘇廄「紅旗星將」試閘亦具好感，十月中初試800米閘輕鬆跟前，身長步大，走勢成熟，及後幾課閘刻意留後，馬兒受控收放自如，末段稍為推騎已交出極好走勢，亦有力一爭。文廄「笑春風」亦屬有前速之馬，幾課閘皆先過終點而回，身形偏向纖小，落腳敏捷輕巧，上月中試谷閘直路上走勢不俗，惟稍嫌上力仍未足，近期拍跳由雷神主試，有搏殺迹象。



第七場第三班1200米容廄「紅衣優駿」於紐西蘭兩戰一勝一位，早段跑法主動，所負一仗直路上內欄稍為受困。今季起試四課閘均展現不俗腳法，型格討好吸引，跑姿好且走勢成熟，上月中楊明綸主試直路閘愈走愈勁，狀態已起，今仗初出負磅不重已有機會。



尾場方廄「慣勝共贏」為意大利堅尼亞軍，試直路閘有追勢，惟過終點後餘勢平平，同場對手頗強，宜先留意走勢。



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