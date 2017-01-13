﻿哈蝦巴爸志在必得

藝高人膽大，一匹馬初出即跑田草千六，難度固然高；而再多跑同程一仗，旋踵大幅增程兼轉場，嘗攻谷草大長途二千二百米，不可謂難上加難。「哈蝦巴爸」在蔡約翰麾下，卻有如斯部署，除因蔡約翰藝高膽大，當然也因極看好這匹四歲馬的韌力。賽果印證，蔡約翰的自信與眼光全然無錯，「哈蝦巴爸」即使三仗都未能取勝，卻三仗都跑第二，而且輸得最遠的一役也止於個多馬位。以馬圈慣用說法，「哈蝦巴爸」絕非池中之物，插在三班馬如其名，確有條件蝦蝦霸霸。



「哈蝦巴爸」以今屆打吡為目標，現評八十分難言穩得入場券，當務之急要搶夠分數，免得臨近打吡才去急抱佛腳，到時縱然搶得夠分，也難免大耗力氣，影響在打吡爭霸的本錢。則明日回師沙田爭第九場皮亞士紀念盃，「哈蝦巴爸」在莫雷拉的胯下定全力以赴，不會欺場。而看過上次牠上試二千二百米的對辦表現，今跑千八米自然綽綽有餘。另蔡約翰無為牠入紙下周日四歲馬系列賽首關經典一哩，更凸顯今仗志在必得。



聶駿