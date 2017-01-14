﻿勝在有方——美麗寶寶大熟未見盡

「美麗寶寶」162場次嚴重受阻後遇上偏慢步速，仍能以終極時速追近在三班上名的「首飾大帝」，而氣走其後贏馬的「精彩樂韻」和「有衝勁」，屬強組亞軍。再出因彎位失地太多兼末段外閃才失Q。最近轉排內檔，在步速偏快之下頭三段造1分11秒07，跟得急也能反勝「凱旋星光」而拋離今次又同場的「奔馳寶馬」，屬出色頭馬。四歲大熟之年續有進步，勝後只加六分留在四班，應未見盡。



「海嵐一號」季內跑得最好之役是三班田草千六，當時步速偏快跟得急，走不利之內疊仍能氣走其後贏馬之「精算博奕」和「傾心星」而得殿軍，今在四班只多負七磅，過往不戴眼罩也得三W，轉場用十磅仔可出冷。



方駿暉