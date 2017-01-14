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﻿Simon Says——包勝減分過晒龍

2017-01-14 列印
  第二場放頭馬有「又襟又準」及「勁伶利」，步速應正常。「包勝」上仗與「春盈」同場，全程外疊輸不遠，評分減得太多之故，可再接近。「春盈」上仗久休復出即追入位，里程只是剛開始，今可打開勝門。「又襟又準」四班頂馬，今仗對手不強，可予威脅。「包裝巨星」質素不弱，久休復出可拖腳。

  第八場放頭馬得「獅子驄」，步速會偏慢。「爭分奪秒」連場敗給超級馬，水準甚高，今仗輪到補中。「老友威威」上仗三四疊轉彎也愈追愈勁，增程亦合，大熟馬要留意。「美麗出擊」上仗吳嘉晉無騎亦近，未露底馬有權入圍。「綠勇士」態勇，但所做水準不算高，機會限接近。

Twitter@singtaoracing

文孝
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