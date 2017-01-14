 Advertisement
  • 2017年1月14日 星期六
  • 16º
  • 84%
熱門： 林鄭月娥鄭嘉穎楊岳橋天文台快必

日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——劍斷浪放下自在

2017-01-14 列印
  到底巫顯東是否騎得之人？坦白說，這位小伙子是初生之犢，相信距離「騎得」二字，尚且路途遙遠吧！不過，小巫始終有十磅可減，只要戰馬本身具一定實力，便有機會殺人一個措手不及。回看小巫的開齋馬「炸魚薯條」，便正是降落四班再減磅下取勝，今次的「放下自在」甚有前駒的影子，冷門值得留意。

  此外，「劍斷浪」因為莫雷拉不騎，令得隔晚賠率甚佳。坦白說，筆者不認為此駒實力較「無敵飛龍」輸蝕，所以現時換來好分頭，更加值得一博，蔡廄當銳馬通常好開就好，肯定無保留。

珊翠絲
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd