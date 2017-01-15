﻿莫雷拉四喜臨門 方嘉柏田泰安起孖 大摩三W力追蔡神仙

昨日唯一錦標是皮亞士紀念盃，結果由摩廄「喜旺寶」大熱奪標，馬房另贏「銀城福星」及「無敵飛龍」中三元；而為後駒建功的莫雷拉，則另贏方廄「綽綽有餘」、蔡廄「慣勝聆聽」及「爭分奪秒」四喜臨門，於第九場賽後提前成為騎師王；至於方嘉柏就另贏「光速銀桂」，鞍上人田泰安另贏鄭廄「嬴風雲」，同告梅開二度。



大摩因在澳洲出席馬匹拍賣會，昨日未有督戰，但攻勢依然猛烈，而且手風甚順，最終憑「銀城福星」、「喜旺寶」及「無敵飛龍」贏得三W，升上練馬師榜亞席，其中「喜旺寶」捧走皮亞士紀念盃，馬主羅建生表示：「『喜旺寶』上仗戴眼罩有點搶口，所以今仗除下，賽前我已極具信心補中。此駒進度不錯，剛戰只輸運，希望之後可繼續進步，牠必能應付二千米，但如何進軍四歲馬系列，要留待大摩部署。」



而「銀城福星」馬主團體成員朱繼陶說：「練馬師大摩仍在澳洲，出席神奇百萬周歲馬拍賣會，但賽前仍跟我們通電，建議投注『銀城福星』位置和拖腳買位置Q，如今贏馬是意料之外，當然感到高興。此駒與『代代為王』同父，應具備一定質素，希望之後續有進步，季內再添頭馬進帳。」



蔡約翰昨日連場出擊，結果憑兩匹不足兩倍的「慣勝聆聽」及「爭分奪秒」起孖，前駒馬主鞠應悌透露：「賽前我不曾想過『慣勝聆聽』贏得如此驚險，牠上仗大敗而回，但翌日我到馬房探班，其健康根本無問題，只是及後又發燒，因此延至今日才再上陣，至於日後的部署，就交由蔡約翰決定。」



另外，方嘉柏昨憑「光速銀桂」及「綽綽有餘」梅開二度，練者說：「雖然『光速銀桂』此程往績一般，可是陣上演出準繩，經常能夠接近，而田泰安今仗早段成功找到遮擋，克服了排位一般的問題。此駒質素不算突出，可是服役至今已贏出六場頭馬，表現之佳實屬難得。『綽綽有餘』出閘時莫雷拉估計錯誤，以至起步稍慢，但迅即恢復走勢，且進佔在主要對手『美麗寶寶』之後，入直路再移出望空，人馬都表現出色。此駒仍有進步空間，只要賽後加分不多，仍有機會在四班連捷。」



而為「光速銀桂」取勝的田泰安，則另贏「嬴風雲」梅開二度，打破逾一個月的頭馬荒。練者鄭俊偉說：「『嬴風雲」早前增程跑千六米未竟全力，於是上場回師千四米，但賽後鞍上人杜利萊報告，牠競跑時玩脷，所以今仗申請綁結舌帶及配羊毛面箍，臨場再加田泰安的騎功幫助，結果爆冷取勝。」



記者：文傑、亨利