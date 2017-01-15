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﻿馬場浮世繪——梁家俊停賽前贏新年首Ｗ

2017-01-15 列印
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        早前因傷而休戰一輪的梁家俊，昨日賽後開始停賽，結果他把握最後機會，憑偉廄「恆駿寶駒」爆出十七倍冷W，成功在二〇一七年開始不久，取得本身季內第十場頭馬。而練者蘇偉賢則指出：「『恆駿寶駒』早前曾缺課，主因蹄甲有點小問題，而我一直認為牠在三班負輕磅可以一爭，今仗雖然排檔平平，但梁家俊發揮出色，加上馬兒小休後有新鮮感之助，所以跑得特別好。」
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