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﻿馬場浮世繪——方嘉柏驚險起孖好興奮

2017-01-15 列印
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  方嘉柏昨日憑「光速銀桂」及「綽綽有餘」起孖，前駒雖是二十倍的冷門，但練者似乎對後駒大熱開齋更感興奮，在凱旋門振臂頻呼Yes！主因除了過關成功之外，還因為「綽綽有餘」的騎者莫雷拉陣上跌鞭，取勝過程有點驚險！
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