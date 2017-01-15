 Advertisement
  • 2017年1月15日 星期日
  • 15º
  • 81%
熱門： 城巴陳茂波曾俊華林鄭月娥張敬軒

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——買馬事件高伯新與馬主達共識

2017-01-15 列印
        昨日賽後，馬會行政總裁應家柏向傳媒透露，早前高伯新牽涉的網上詐騙事件，最近不斷有太多謠言傳出，因此馬會向高伯新和有關馬主作深入了解，經三方商討後，目前高伯新已與該馬主達成共識，將努力解決此次事件。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd