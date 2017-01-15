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﻿馬場浮世繪——何壽南今季頭馬一定賺

2017-01-15 列印
  著名馬主何壽南今季頭馬拉不停，因為他有份的團體馬「海鑽石」四捷，而昨日輪到其兒子何志豪的「一定賺」開齋。何壽南賽後說：「『一定賺』的質素甚不俗，但目前仍得三歲，尚嫌稚嫩，相信到四歲才是其大熟期，而千二及千四都嫌路短，應以千六米最合腳法。」
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