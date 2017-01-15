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﻿馬場浮世繪——雷神老婆外母撐場

2017-01-15 列印
  昨日潘頓開始停賽，沒有主要競爭對手的威脅，莫雷拉表現突出，跑完第九場已提前成為騎師王，而他在第四場憑「綽綽有餘」贏馬後，更見其老婆與外母也有拉頭馬，一家人齊享歡樂。
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