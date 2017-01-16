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﻿馬場浮世繪——西方快車周日大戰配莫雅  上季的香港經典一哩賽，蔡約翰將「首飾太陽」交予世界第一高手莫雅主轡，結果一戰功成，擊敗了後來成為馬王的「明月千里」捧盃。今屆賽事於周日上演，據悉老蔡擬照辦煮碗，將「西方快車」交予莫雅操刀，目前只待馬會牌照委員會批准，便會作實。至於莫雅會否再策騎「西方快車」角逐其餘兩場四歲馬大賽香港經典盃與香港打吡，暫時未知。

2017-01-16 列印
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