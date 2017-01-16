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﻿馬場浮世繪——澳門男女騎師賽日本派員拍攝

2017-01-16 列印
  澳門馬會主辦的「國際男女混合騎師挑戰賽」，將於周六在澳門氹仔馬場舉行，代表日本參賽的騎師包括有奠堂級老將武豊，以及人氣女見習生藤田菜七子，所以日本中央競馬會亦甚重視，將派出十人攝製隊到濠江，拍攝兩人抵步後的公開活動，以及比賽當日盛況，預備於周日在全國馬場及投注站播放，讓馬迷一睹當時情況，亦可藉以了解澳門賽馬。

  至於三場騎師賽「國際男女混合騎師挑戰盃」、「國際男女混合騎師挑戰碗」及「國際男女混合騎師挑戰碟」的報名馬匹名單，日前已經公布，正式排位則於周三分曉。
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